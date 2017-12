Maia adia votação para 19 de fevereiro de 2018

00:00 · 15.12.2017

Brasília. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou ontem que vai colocar a reforma da Previdência em votação no plenário no dia 19 de fevereiro, após o carnaval. As discussões serão iniciadas no dia 5 de fevereiro.

"A data é essa. Daqui até o dia teremos todas as condições de começar o debate para votar a matéria. Dia 19, segunda-feira, a matéria vai estar pronta para a pauta e nós vamos começar a votação da reforma da Previdência. A data está colocada, para que cada deputado possa organizar sua programação e para que a gente possa votar essa matéria", disse Rodrigo Maia.

Mais cedo, o relator da proposta, deputado Arthur Maia (PPS-BA), admitiu que a votação ficaria para 2018.

Ele afirmou que é preciso convencer os deputados sobre a importância da proposta durante o mês de janeiro e que não adianta "atropelar" as coisas. Na quarta-feira (13), o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou que, diante da falta de votos, a reforma seria deixada para fevereiro de 2018.

Imediatamente, interlocutores do Planalto e integrantes da equipe econômica reagiram e disseram que a decisão sobre adiar a votação da proposta só será tomada depois do início dos debates. Mesmo assim, o estrago já estava feito.

Agora, a data foi confirmada por Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara admitiu que, atualmente, não há votos suficientes para aprovar a reforma. Perguntado por jornalistas se é frustrante adiar a votação depois de todos os esforços feitos para garantir a análise da proposta neste ano, Maia disse que "frustrante é perder. Frustrante é ver derrotada uma matéria que vai impactar de forma positiva milhões de crianças no Brasil garantindo o seu futuro".

Incertezas

Ao deixar a reforma para 2018, o governo joga a economia em um mar de incertezas, aumenta a desconfiança dos investidores em relação ao ajuste fiscal, o que afeta a queda dos juros e cria volatilidade cambial.

Após a fala de Maia, por exemplo, o dólar, que até então operava na casa R$ 3,33, ganhou ainda mais força e passou a subir 0,75%, cotado a R$ 3,342. Já o Ibovespa, principal índice do mercado local, também ampliou a queda, com recuo de 0,9% a 72.247 pontos.

Sem negociações

O adiamento da votação da Reforma da Previdência, não implica a reabertura de negociações para alterar a proposta, disse ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Após reunião com Maia, ele declarou que o governo discutiu uma modificação pontual, mas disse que a equipe econômica não está disposta a fazer novas concessões.