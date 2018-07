Magistrado foi filiado ao PT

00:00 · 09.07.2018 / atualizado às 00:10

Gaúcho Rogério Favreto foi nomeado por Dilma Rousseff ao Tribunal Regional Federal, em 2011 ( FOTO: TRF4 )

São Paulo. O único juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a votar pela abertura de processo disciplinar contra Sérgio Moro, sob a alegação de "índole política", foi filiado ao PT por quase 20 anos.

Autor do voto contra Moro e principal crítico da Lava-Jato no TRF-4, o magistrado Rogério Favreto ocupou cargos no governo de Lula em outras administrações petistas antes de ingressar no tribunal. Seu posicionamento contra o juiz da Lava-Jato ocorreu no processo em que se discutia a conduta de Moro de tornar públicas as gravações de telefonemas de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff.

Favreto entrou no PT em dezembro de 1991, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Questionado pela reportagem, o magistrado afirma que se desfiliou em 2010, antes de virar juiz. Sua mãe e uma de suas irmãs também foram filiadas à sigla.

Hoje, ele é um dos relatores de processos cíveis da Lava-Jato na Corte de Porto Alegre, responsável por rever as decisões da primeira instância de Curitiba. Como atua na área cível do TRF-4, Favreto não julgará o recurso apresentado por Lula no processo do tríplex do Guarujá.

Gaúcho de Tapejara, o juiz é crítico aos procedimentos adotados pela força-tarefa do MPF em Curitiba e por Moro.

Era advogado antes de ser nomeado por Dilma Rousseff ao TRF, em 2011. Chegou a trabalhar em um escritório de advocacia sindical nos anos 1980, com José Fortunati, que foi prefeito da capital (2010-16). Hoje no PDT, Fortunati era filiado ao PT. Depois, Favreto foi procurador-geral da capital em três gestões petistas. Em 2005, ingressou na Casa Civil do governo Lula. De 2007 a 2010, foi secretário da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, comandado por Tarso Genro, de quem foi procurador-geral em sua gestão na Prefeitura de Porto Alegre.