'Lula terá registro em qualquer caso'

00:00 · 16.12.2017

São Paulo/Porto Alegre. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffman, afirmou na sexta-feira (15) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a sua candidatura registrada em qualquer circunstância, e o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no dia 24 de janeiro "não acaba" com as perspectiva do petista de ter o seu nome na urna na eleição do próximo ano. "Quero dizer que o presidente Lula é candidato. Vai ser inscrito candidato dentro das regras eleitorais vigentes no país", disse Gleisi, em reunião do diretório nacional do partido.

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores, por sua vez, afirmou à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a "celeridade" da Corte no julgamento de recursos criminais "é a regra e não a exceção". A defesa havia questionado a velocidade com a qual está tramitando o recurso do petista contra condenação de Moro a 9 anos e 6 meses de prisão.

Recibos

O contador João Muniz Leite confirmou ao juiz federal Sérgio Moro, também na sexta-feira (15), ter levado "14 ou 15" recibos de aluguel do apartamento vizinho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, ao engenheiro Glaucos da Costamarques, para que fossem assinados. Ele negou saber se, de fato, o ex-presidente pagou pelos aluguéis. Para a Lava-Jato, os valores nunca foram pagos porque o imóvel seria suposta propina da Odebrecht.

A defesa de Lula alega que ele pagou pelo aluguel do apartamento e que não aceitou o imóvel para a sede do Instituto.