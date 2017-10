Lula terá de entregar originais dos recibos

00:00 · 10.10.2017

Curitiba/S. B. Do Campo. O juiz Sérgio Moro mandou a defesa do ex-presidente Lula "esclarecer expressamente" se tem os originais dos recibos do aluguel do apartamento 121, do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo (SP). O imóvel é vizinho ao que mora o petista e um dos pivôs de ação penal na qual Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro.

A Lava-Jato afirma que não houve pagamento de aluguel entre fevereiro de 2011 e pelo menos novembro de 2015. No dia 25 de setembro, a defesa do ex-presidente apresentou documentos que contestam a versão dos procuradores. Moro afirma que "há dúvida, tratando-se de suposto falso ideológico, quanto à adequação de perícia técnica para a solução da controvérsia".

Lula voltou, ontem, a desafiar seus acusadores a ver o que acontecerá no País se o impedirem de ser candidato à Presidência em 2018. "Eles agem todo santo dia para me tirar da disputa. Juntam meia dúzia de juiz e votam. Não me deixam ser candidato e pronto. Se eles acham que, me tirando da disputa, está resolvido o problema deles, façam e vamos ver o que acontece no País. Se acham que não vou ter força para ser cabo eleitoral, testem", afirmou Lula em um ato em defesa das universidades públicas.

O ex-presidente disse ainda que está "lascado", mas que espera um pedido de desculpas de Moro. "Não quero nem que o Moro me absolva, só quero que peça desculpas".