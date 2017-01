Lula se chama de 'candidato' no DF

00:00 · 13.01.2017

O ex-presidente deu ontem mais um passo rumo ao lançamento de sua candidatura ( Foto: Folhapress )

Brasília. Parecia um ato falho. Após vinte minutos de discurso ontem em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se chamou de "candidato" para, em seguida, corrigir-se e voltar ao costumeiro condicional: "Se cuidem, porque se eu voltar para ser candidato a presidente da República é para fazer mais do que fizemos".

Lula elencava realizações de seu governo durante discurso no 33º Congresso Nacional da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). Entre ataques ao governo do presidente Michel Temer e a defesa do que diz ser o legado petista, o ex-presidente disse que é preciso "ter consciência" de que o PT "está perdendo" e fez uma rápida análise sobre a crise carcerária pela qual o país está passando. Para ele, o caos nos presídios do Norte, que matou 99 pessoas em uma semana, é fruto do que foi "plantado".

O ex-presidente, mais uma vez, pediu eleições diretas ainda em 2017 e disse que o presidente da República só terá credibilidade se for eleito pelo povo. A presença de Lula no evento faz parte de uma estratégia do ex-presidente de percorrer o país para tentar reconstruir sua própria imagem e a do PT.

Dirigentes petistas pressionam para que Lula se lance candidato antes de uma possível condenação pela Justiça.

Logo nos primeiros segundos de seu discurso, Lula foi alvo de protestos de um pequeno grupo de representantes da Central Sindical e Popular (CSP).

A defesa de Lula disse ter protocolado ontem uma ação de reparação por danos morais contra o promotor do Ministério Público de São Paulo Cassio Conserino. O ex-presidente pede indenização de R$ 1 milhão.