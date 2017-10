Lula afirma ter os recibos originais

00:00 · 12.10.2017

Curitiba/S.B. Do Campo. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, ontem, ter apresentado 9 motivos "que demonstram" um suposto "erro dos procuradores" da Operação Lava-Jato "ao sustentar a falsidade" de que recibos do aluguel do imóvel vizinho ao apartamento de Lula em São Bernardo, visto pela força-tarefa como uma forma de propina da Odebrecht ao ex-presidente.

A defesa afirma ter "vias originais de todos os documentos já apresentados, além de outros 6 recibos de 2011 que também foram localizados, que serão apresentados". A força-tarefa da Lava-Jato abriu uma investigação por meio de incidente de falsidade sobre os recibos de aluguel.

Para a Procuradoria da República em Curitiba, a Odebrecht custeou a compra do apartamento, em nome de Glaucos da Costamarques, primo de José Carlos Bumlai, amigo de Lula.

Já o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Glaucos da Costamarques esteve internado em dezembro de 2015, confirmou visitas do contador João Muniz Leite e afirmou que o nome do advogado Roberto Teixeira não consta nos registros.

Negativa

Por sua vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou seguimento - julgou inviável- à Reclamação 24619, ajuizada pela defesa de Lula com o objetivo de anular grampos telefônicos autorizados por Moro e que captaram em março de 2016 diálogos entre o ex-presidente e autoridades com prerrogativa de foro no Supremo, como a então presidente Dilma, na Operação Lava-Jato.

Filho do ex-presidente

Já o secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves, determinou, ontem, que o delegado responsável pela operação na casa de Marcos Lula da Silva, filho de Lula, se afaste do caso e mandou instaurar procedimento administrativo para apurar em que condições ocorreu a diligência. Na terça (10), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Marcos Lula, em Paulínia (SP), após uma denúncia anônima de que haveria drogas.