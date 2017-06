Loures fica calado em depoimento

00:00 · 10.06.2017 / atualizado às 00:46

O ex-assessor presidencial é acusado de receber R$ 500 mil em propina da JBS em nome de Temer ( Foto: Folhapress )

Brasília. O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) não respondeu a nenhuma pergunta no interrogatório feito na manhã de sexta-feira (9) na Polícia Federal (PF).

Loures, considerado o “Homem da Mala” do presidente Michel Temer, está preso no presídio da Papuda, e que divide com o doleiro Lúcio Funaro, ligado ao deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O ex- assessor do presidente, que pediu para não ter o cabelo raspado, apareceu com novo corte mais baixo. Ele deixou a PF por volta das 10h30.

Loures é acusado de receber R$ 500 mil em propina da JBS em nome de Temer. O suposto suborno seria a primeira parcela de uma propina de R$ 480 milhões a ser paga ao longo de 20 anos, conforme o sucesso das transações da empresa.

Temer e Loures são investigados por corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal a pedido do procurador-geral Rodrigo Janot. Para o procurador-geral, Loures era o “longa manus”, um faz-tudo do presidente.

Início da investigação

As investigações sobre Temer e Loures começaram a partir da delação premiada do executivos da JBS, entre eles Joesley Batista, um dos donos da empresa.

Numa conversa gravada com Temer no porão do Palácio do Jaburu na noite de 7 de março deste ano, Batista disse que, com o ex-ministro Geddel Vieira Lima investigado e fora de circulação, precisaria de um outro interlocutor que falasse em nome do presidente. Na última terça-feira (6), Rocha Loures teve seu pedido de habeas corpus negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi preso no último sábado, por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF. O ex-deputado foi flagrado recebendo a mala das mãos de Ricardo Saud, executivo da JBS e também delator, numa pizzaria.

Ele chegou a devolver o objeto, mas com R$ 35 mil a menos. Depois, fez um depósito no valor que faltava.