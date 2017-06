Lewandowski nega habeas corpus a Loures

00:00 · 07.06.2017

Brasília. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou dar seguimento a um habeas corpus apresentado pela defesa de Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, preso no último sábado.

Já o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF, determinou que a Procuradoria-geral da República se manifeste sobre os pedidos da defesa de Rocha Loures em até 48 horas.

A defesa questionava o decreto de prisão, de autoria de Fachin, mas Lewandowski assinalou que a Corte não admite habeas corpus contra decisão monocrática de qualquer ministro integrante. Sendo assim, o ministro nem chegou a analisar os fundamentos apresentados pela defesa. Para os advogados, a prisão não teria sido feita em flagrante.