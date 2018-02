Lava-Jato mira desvios no Paraná

00:00 · 23.02.2018

Curitiba. A Polícia Federal deflagrou, ontem, a 48ª fase da Operação Lava-Jato, a primeira em 2018. Batizada de Integração, a nova fase mirou a apuração de casos de corrupção ligados aos procedimentos de concessão de rodovias federais no Paraná que fazem parte do chamado anel da integração, que liga cidades do Estado.

Policiais federais prenderam seis pessoas temporariamente e executou 55 mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba para apurar crimes de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada simultaneamente nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre os presos, está Nelson Leal Júnior, diretor-geral do DER (Departamento de Estradas de Rolagem) do Paraná. Segundo as investigações, ele teria se beneficiado de grandes volumes em espécie. Um dos mandados de busca e apreensão foi efetivado na Casa Civil do Estado e teve como alvo Carlos Nasser, assessor do órgão, que foi afastado ontem do cargo.

Segundo a Polícia Federal, as investigações detectaram suspeita do uso das estruturas de lavagem de dinheiro reveladas na Lava-Jato para operacionalizar os recursos ilícitos pagos a agentes públicos, principalmente por meio dos operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, ambos já investigados.

Entre os serviços prestados por estes operadores, segundo a PF, está a viabilização do pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná e Casa Civil do Governo do Paraná).

A deflagração da Operação Integração é um indicativo de que a privatização não necessariamente leva ao fim da corrupção, afirmou o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que integra o grupo responsável pela Lava-Jato no PR.