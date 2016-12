Lama ainda afetará Réveillon no ES

00:00 · 31.12.2016

Mesmo um ano após a tragédia, hotéis capixabas não conseguiram trazer de volta os turistas ( Foto: Governo do ES )

Linhares/Mariana. Mesmo depois de baixar em mais da metade os preços das reservas para o Réveillon, hotéis e pousadas da vila de Regência, em Linhares (ES), não conseguiram trazer de volta os turistas que frequentavam as praias locais.

O vilarejo abriga a foz do rio Doce e foi afetado pela chegada da lama da Samarco ao mar no final de 2015. Um ano depois, os efeitos da tragédia na saúde e na biodiversidade local ainda são desconhecidos.

Na virada do ano passado, houve um cancelamento em massa de reservas em Regência. Esse ano, poucas foram feitas até a última terça-feira (27), segundo os hoteleiros. "Quando você me ligou, fiquei até feliz porque pensava que era alguém querendo reservar quarto. A uma semana do Ano Novo, não fiz uma reserva sequer", diz Fabrício Fiorot, 41, dono de uma pousada na vila, ao atender o telefonema da reportagem.

Outro dono, Sérgio Missagia, 45, diz que as pessoas ligam e perguntam se há laudos sobre a água e ele diz que "não pode responder". "E o pior é que não podemos nem planejar o que comprar ou quem contratar para a temporada, porque não sabemos quem vem. Ano passado comprei 500 kg de camarão. Não consegui alugar os quartos, e tive que comer. Não aguento mais ver camarão em minha frente", riu o empresário.

Rompimento

Quando a barragem de Fundão se rompeu em Mariana (MG) e a lama chegou ao Espírito Santo, muitos peixes morreram devido ao aumento da quantidade de partículas em suspensão na água. A Samarco afirma que a lama não é tóxica.