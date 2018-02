Justiça nega recurso de Joaquim Barbosa

00:00 · 23.02.2018

Brasília. A Justiça do Distrito Federal negou recurso ao ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), e manteve indenização de R$ 20 mil ao jornalista Felipe Recondo, por danos morais.

O ex-ministro foi processado pelo repórter, em 2013, ao mandá-lo "chafurdar no lixo". Joaquim Barbosa ainda pode recorrer aos tribunais superiores.

A defesa de Joaquim Barbosa entrou com um recurso alegando questões procedimentais no processo. O advogado do jornalista, Leonardo Furtado, disse que a decisão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF, por unanimidade, ratifica o julgamento do tribunal realizado há dois anos, no qual o ex-ministro foi condenado. "Foi mantida e ratificada a correção do procedimento que havia sido estabelecido", disse Furtado.

A Turma fixou ontem que o réu deverá pagar também 10% do valor da indenização em honorários advocatícios, fora juros e outras taxas.

Os desembargadores concluiram que Barbosa se dirigiu de maneira ofensiva ao profissional, então repórter do jornal "O Estado de S. Paulo".

O caso aconteceu em março de 2013, após uma sessão do Conselho Nacional de Justiça presidida por Barbosa.

O jornalista iniciou o diálogo perguntando: "presidente, como o senhor está vendo...". Antes de terminar a pergunta, veio a resposta de Barbosa, com o tom de voz alto:

"Não estou vendo nada. Me deixa em paz, rapaz. Me deixa em paz. Vá chafurdar no lixo, como você faz sempre".

O repórter perguntou o que tinha acontecido, ao que Barbosa retrucou: " Estou pedindo, me deixe em paz. Já disse várias vezes ao senhor".

No mesmo dia, a assessoria de imprensa do tribunal divulgou nota com pedido de desculpa.