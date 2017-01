Justiça derruba liminar que impedia Maia de concorrer

00:00 · 24.01.2017

O deputado Rogério Rosso (PSD-DF) disse que confia no STF para não permitir que o parlamentar fluminense possa ser candidato ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), desembargador Hilton Queiroz, derrubou a liminar de um juiz de primeira instância de Brasília que impedia o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de disputar a reeleição.

A liminar havia sido concedida pelo juiz substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal, na última sexta-feira (20). A decisão atendia ao pedido de uma ação popular apresentada pelo advogado Marcos Aldenir Ferreira Rivas, pai do também advogado Lucas Rivas, consultor jurídico que assessorou Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no processo de cassação no Conselho de Ética.

Lucas também assessorava deputados do Centrão, grupo de parlamentares do qual fazem parte dois dos adversários de Maia, Jovair Arantes (PTB-GO) e Rogério Rosso (PSD-DF).

À reportagem, Lucas Rivas disse que não irá recorrer da decisão de Hilton Queiroz.

Na semana passada, Maia já havia sido notificado em outro processo que tenta barrar a candidatura dele.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, concedeu dez dias para que Maia se manifeste a respeito de uma ação movida por André Figueiredo (PDT-CE), seu adversário na disputa para permanecer no comando da Casa. Figueiredo questiona a possibilidade de reeleição de Maia na atual legislatura. O relator do caso é o ministro Celso de Mello, que já solicitou informações em outra ação que contesta a candidatura de Rodrigo Maia, impetrada pelo Solidariedade às vésperas do recesso do Judiciário, em 16 de dezembro.

O Solidariedade apoia a candidatura de Jovair Arantes na disputa pelo comando da Casa.

Apoio

Após almoço na residência oficial da Câmara dos Deputados, a bancada do PSD decidiu fechar apoio à recondução de Rodrigo Maia ao cargo de presidente da Casa. A formalização se dará hoje, após conversa do novo líder do PSD, Marcos Montes (MG), com seu antecessor Rogério Rosso (DF), candidato ao posto.

Faltando 10 dias para a eleição da Mesa Diretora, adversários de Maia ainda confiam que uma decisão judicial poderá impedi-lo de disputar novamente a presidência da Casa. "Tenho confiança que o STF em tempo fará o devido controle constitucional que esse caso requer", comentou Rosso (DF), que disputa o cargo.

Crítica

Velho amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT-SP), enviou a correligionários uma mensagem em que critica a construção de um acordo com candidatos da base governista. Na gravação, ele diz que não tem condições de votar num "golpista" para a presidência da Câmara.