Justiça decreta ilegalidade de movimento no ES

00:00 · 07.02.2017

De acordo com a Associação de Cabos e Soldados (ASC), não há policiais nas ruas do Espírito Santo desde sábado (4) ( Foto: Gabriel Lordello/Folhapress )

Vitória. A Justiça do Espírito Santo declarou ilegal o movimento dos familiares dos policiais militares, que estão acampados em frente a 11 batalhões da Polícia Militar em mais de 30 cidades do Estado. Eles reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho para a categoria. A Força Nacional foi acionada para ajudar na segurança dos municípios.

No documento em que declara a ilegalidade do movimento, o desembargador Robson Luiz Albanez afirma que a proibição de saída dos policiais militares caracteriza uma tentativa de greve por parte deles. Uma multa de R$ 100 mil foi fixada às associações que representam os policiais capixabas, caso haja descumprimento da decisão.

"O aquartelamento dos militares corresponde a uma 'greve branca', uma vez que representa a tentativa de busca de melhores condições salariais, daí a ilegalidade do movimento, haja vista a vedação expressa do exercício do direito de greve aos militares", enfatizou a autoridade. "Sendo assim, tenho como ilegal a deflagração do movimento grevista velado pelos militares".

De acordo com a Associação de Cabos e Soldados (ASC), desde sábado (4), não há policiamento nas ruas do Espírito Santo. Viaturas foram impedidas de sair dos batalhões. Com esse déficit na segurança pública, teve início uma onda de assaltos, arrastões, homicídios e roubos.

Os relatos das vítimas invadiram as redes sociais. Prefeituras da Grande Vitória suspenderam o início das aulas e ainda não há previsão de retorno.

Diversas lojas foram alvos de gangues que arrombaram e saquearam produtos dos locais. Na Mata da Praia, câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso armado roubando um veículo.

Apoio federal

Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, André Garcia, informou que acionou a Força Nacional. Ele frisou que a Polícia deve voltar às ruas imediatamente.

"O governo do Espírito Santo está fazendo o possível para retomar a normalidade no Estado. Solicitamos o envio de forças federais para o patrulhamento", afirmou Garcia.

Outra decisão que também foi tomada imediatamente foi a exoneração do atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Laercio Oliveira. Quem ocupa o cargo agora é o coronel Nylton Rodrigues.

Aulas adiadas

A prefeitura de Vitória suspendeu ontem o funcionamento das escolas municipais no período da manhã e de todas as unidades de saúde por causa do protesto de familiares e amigos de PMs.

Em nota, a prefeitura informou que as aulas do período matutino seriam suspensas "zelando pela segurança de seus alunos e profissionais de Educação". A nota afirma, ainda, que as condições de segurança serão avaliadas para verificar se haverá aulas no período da tarde.

Outra nota diz que o atendimento em todos os postos de saúde também estão suspensos e que não haverá vacinação contra a febre amarela até o fim da manifestação. "Já o atendimento nos pronto-atendimentos da Praia do Suá e São Pedro continua normal neste início de semana". No início da noite de ontem, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que as Forças Armadas já estão em Vitória para atuar no patrulhamento.

Tempo

De acordo com o ministro, as tropas federais permanecerão "o tempo necessário" no estado.

"Nosso compromisso é de seremos inflexíveis e determinados em restaurar a normalidade, a ordem, a paz e a tranquilidade em Vitória e onde for necessário. O presidente Temer determinou a nossa presença aqui e que permanecêssemos o tempo necessário", disse o ministro.

À tarde, atendendo solicitação do governador em exercício do estado, César Colnago, o governo federal autorizou o envido de militares das Forças Armadas e 200 homens da Força Nacional com o objetivo de ajudar na retomada dos serviços de policiamento no estado.

"Já estamos nas ruas e nas próximas horas ou até amanhã estaremos com efetivo compatível com a necessidade. Se o planejamento em conjunto com as forças policiais aqui no Espírito Santo assim determinar, teremos a disposição de agregar efetivos adicionais", disse Jungmann em entrevista à imprensa.

O governador em exercício afirmou que a solicitação de reforço se deu devido ao impasse com os familiares. "A população precisa de um serviço de segurança que não pode se ausentar na forma da lei e da Constituição e, devido a esse impasse, estamos aqui garantindo que vamos trabalhar diuturnamente para restabelecer a ordem, o serviço de segurança com a ajuda do governo federal", disse.