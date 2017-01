Juristas avaliam futuro do Supremo

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:02 por Beatriz Jucá - Repórter

O jurista Valmir Pontes considera a morte do relator da Lava-Jato trágica para o País ( FOTO: JOSÉ MARIA MELO )

Com a morte do ministro Teori Zavascki, caberá ao presidente Michel Temer (PMDB) indicar um novo nome para ocupar a vaga deixada por ele no Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação deverá ser alvo de intensa disputa política, tendo em vista que, conforme o regimento interno do Supremo, o substituto deve assumir os processos sob a relatoria de Teori - dentre os quais está a Operação Lava-Jato, que investiga dezenas de políticos, alguns deles ligados ao Governo.

Diante da relevância da matéria, juristas cearenses acreditam que a Corte poderá alterar o regimento e redistribuir os processos a um ministro mais experiente. Para eles, essa opção pode ser considerada pela complexidade da matéria e pela pressão da sociedade para que a Lava-Jato não seja interrompida.

Além disso, não há prazo para que o presidente indique um novo ministro, o que poderia atrasar os trabalhos.

"Regimentalmente, os processos da relatoria do ministro Teori Zavascki passariam sobre o seu substituto, aquele que será indicado pelo presidente Michel Temer e depois sabatinado pelo Congresso. Mas dada a relevância da matéria, talvez ao próprio Supremo pareça adequada a opção da redistribuição. Estabelecer como relator um ministro mais experiente pode ser uma opção mais adequada", afirma o jurista Valmir Pontes.

O jurista considera a morte de Teori trágica para o País. "Ele tinha qualidades essenciais para qualquer magistrado. O juiz, quanto mais reservado, sereno e equilibrado, melhor será", conclui Valmir Pontes.

Sem influência

A jurista Juliana Diniz salienta que não há qualquer influência do Poder Judiciário em relação à escolha do novo ministro.

"A escolha acontece pela nomeação do presidente, e o indicado é submetido ao Congresso, em sabatina. Não há envolvimento nenhum do Judiciário. O nome será determinado pelos poderes Executivo e Legislativo", afirma. Juliana também destaca que não existe um prazo estabelecido para que o presidente faça a nomeação do novo ministro.