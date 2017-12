Julgamento adiado pelo Supremo

00:00 · 15.12.2017

Brasília. O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou a conclusão do julgamento que definirá o que a Polícia Federal pode - ou não - fazer ao negociar um acordo de delação premiada.

Em razão disso e da proximidade do recesso de fim de ano, a análise do caso poderá ser retomada apenas a partir de fevereiro de 2018. Dos 11 ministros, dois estão ausentes: Gilmar Mendes, em viagem, e Ricardo Lewandowski, de licença médica. Até agora, sete já votaram.

Deles, seis impuseram alguma restrição, maior ou menor, à atuação da polícia, mas quase todos adotaram uma posição diferente. Apenas o relator Marco Aurélio Mello não limitou a atuação da polícia. Somente Edson Fachin foi totalmente contrário à possibilidade de um delegado fechar delação.

"Devemos buscar tanto quanto possível o Supremo como ele realmente é, com todas as cadeiras ocupadas. O tema na quadra vivenciada em termos de interesses maiores da sociedade brasileira está a exigir essa compreensão. Ou seja, compreensão direcionada a ter-se um pronunciamento do Supremo com todos os integrantes. Dois estão afastados por período já mais ou menos delimitado. Faço a proposição para adiar-se para o início do ano judiciário de 2018 a conclusão desse julgamento", disse Marco Aurélio ontem.

Dos ministros presentes, apenas Celso de Mello e a presidente da Corte, Cármen Lúcia, não votaram ainda. Mas eles concordaram com o adiamento.

"A matéria é extremamente importante, delicada. Ela reclama e impõe o julgamento por um tribunal completo. Isso se verifica e se contata inclusive a partir da singularidade que caracteriza este julgamento plenário em que se manifestaram diversas posições, inclusive algumas aparentemente coincidentes, porém com uma dispersão clara de fundamentos. Acho que um julgamento seguro por parte de uma corte completa em sua composição se mostra extremamente importante", disse Celso.

O julgamento começou na quarta-feira (13). A ação foi proposta no ano passado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot, para quem somente o Ministério Público pode fechar uma delação.