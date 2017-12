Juíza manda citar Kassab sobre ação de R$ 21 milhões

00:00 · 21.12.2017

São Paulo. A juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Maricy Maraldi, mandou notificar o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab (PSD), em ação de improbidade movida pelo Ministério Público Estadual de São Paulo com base na delação da Odebrecht.

A magistrada, no entanto, adiou a decisão sobre bloqueio de R$ 85 milhões requerido pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de São Paulo.

Ela autorizou que o ministro envie sua defesa prévia, antes de decidir sobre o embargo de ativos. A juíza também mandou notificar a empreiteira baiana, acusada na ação.

Segundo os promotores, Kassab recebeu R$ 21,25 milhões - o bloqueio de R$ 85 milhões corresponde à soma das "vantagens indevidas" mais multa equivalente a três vezes o valor.

Para a magistrada, a "documentação trazida" pelo Ministério Público, "demonstra a existência de sérios indícios de que Kassab praticou as irregularidades que lhes são apontadas, que em tese, por suas naturezas, configuram atos de improbidade administrativa".

Kibe

Nas planilhas da empreiteira, o "Kibe", codinome atribuído a Kassab na campanha à Prefeitura de São Paulo, em 2008, é destinatário de R$ 3,4 milhões.

Já os outros pagamentos, no valor de R$ 17,9 milhões constam como "Chefe Turco" e "Projeto". Os dados constavam no Drousys, sistema de controle do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, conhecido como departamento de propinas.

Gilberto Kassab foi delatado pelos executivos Benedicto Júnior e Paulo Cesena, da Odebrecht. Segundo os delatores, entre 2008 e 2014, houve pagamentos de vantagens indevidas para o ministro do governo de Michel Temer, em montante superior a R$ 20 milhões. Os repasses teriam como objetivo "obter vantagens" de Kassab na condição de prefeito de São Paulo e, depois, de Ministro das Cidades do Governo Dilma Rousseff.

Benedicto Júnior, o BJ, relatou que os valores foram solicitados diretamente por Kassab. Em 2008, afirmou o executivo, ele teria sido convidado para um café com Kassab, na casa do ministro, "oportunidade em que lhe foi solicitado o valor aproximado de R$ 3,4 milhões a pretexto de contribuição para campanha". O delator declarou que os valores foram pagos de maneira ilícita, sem registro eleitoral, com ciência pessoal de Kassab.

Aécio

Já o ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou um pedido da defesa do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que havia solicitado acesso à integra das delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht, "em especial aos depoimentos que lhe digam, direta ou indiretamente, respeito".

Cinco inquéritos instaurados no STF com base na delação da Odebrecht investigam o tucano.