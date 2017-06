Juiz quer concluir 'Calicute' até julho

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:38

Ex-governador fluminense é réu em dez processos criminais, um deles, já na fase das alegações finais ( Foto: ABR )

Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, afirmou, ontem, que pretende concluir o processo da Operação Calicute, que tem o ex-governador fluminense Sérgio Cabral (PMDB) entre os réus, até julho. As testemunhas de defesa e acusação, além dos próprios acusados, já foram ouvidos pelo magistrado.

Cabral é réu em outros nove processos criminais, um deles, já na fase das alegações finais, na Justiça Federal do Paraná.

" É uma previsão, um dos prazos que a gente imagina. Mas existe ainda um rito, há requerimentos que eu preciso analisar, mas em princípio seria isso (sentença até julho). Um pouquinho mais, um pouquinho menos", afirmou o juiz.

Recentemente, a 7ª Vara recebeu o reforço de servidores e da juíza Caroline Vieira Figueiredo, que auxilia Bretas. O juiz afirmou que o reforço deverá dar mais rapidez à análise dos processos decorrentes da Operação Lava-Jato. "Costumo brincar com minha equipe que nós éramos um mercadinho e agora somos um supermercado. Realmente não tínhamos a estrutura necessária para as demandas que estão chegando e as que virão ainda", afirmou.

Durante o discurso na Câmara de Vereadores, onde foi homenageado com a medalha Pedro Ernesto, Bretas afirmou que defende a "ditadura da honestidade". Para o magistrado, a ida à Câmara foi importante para demonstrar "que as instituições conversam e não há conflitos".

A homenagem partiu do vereador Otoni de Paula (PSC), que citou a ausência do presidente do partido, Pastor Everaldo, acusado por um delator de ter recebido recursos ilícitos da Odebrecht. Ele nega a acusação.

"Já se falou em ditadura do Poder Judiciário, o que é uma falácia. Defendemos a ditadura da honestidade. Vamos continuar trabalhando sem medo", afirmou o juiz, que minimizou possíveis riscos às investigações da Lava-Jato e enfatizou a importância da luta contra a corrupção.