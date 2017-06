Jucá pede acesso a processos no STF

00:00 · 07.06.2017

Brasília. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou, ontem, no Conselho de Ética, requerimento para que o colegiado tenha acesso a todos os processos contra senadores que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), além de cobrar celeridade na conclusão das investigações.

A justificativa, segundo ele, é de que a Casa possa "melhor apurar os fatos e responsabilidades desses parlamentares".

"Existe lá na Procuradoria-Geral da República inquéritos com mais de 15 anos sobre parlamentares que não andam. E ficam dizendo que é culpa do foro privilegiado ou é culpa do Conselho de Ética. Não é", afirmou Jucá.

A apresentação dos pedidos, que ocorre no mesmo dia da prisão do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, pode gerar constrangimentos ao procurador-geral da República e ao Supremo em caso de processos que tramitam há muito tempo.

"Eu acho que qualquer um na democracia pode ser investigado. O mérito ou demérito não é ser investigado, é ser condenado. Agora é preciso que as investigações esclareçam os fatos, e não conturbem ainda mais a vida política", afirmou Jucá.

Durante a reunião que elegeu João Alberto Sousa (PMDB-MA) para seu sexto mandato no Conselho de Ética, Jucá também cobrou que seja definido exatamente o que é atribuição do Supremo e o que é do Senado em caso de processos contra senadores.

Os requerimentos ainda não foram aprovados e devem ser discutidos apenas na próxima reunião do conselho, ainda não marcada.