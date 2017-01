Jovair Arantes lança candidatura à Câmara

00:00 · 11.01.2017

O petebista defendeu "maior protagonismo" da Casa, que segundo ele, não pode continuar "tutelada" pela Justiça ( Foto: Agência Câmara )

Brasília. O líder do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO), lançou ontem a candidatura dele à presidência da Casa em um ato organizado no Salão Nobre. A eleição está marcada para 2 de fevereiro.

O lançamento da candidatura de Jovair acontece um dia após o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), também oficializar a campanha dele ao cargo mais importante da Câmara.

Jovair e Rosso são aliados do Palácio do Planalto e integram o chamado "Centrão". O bloco, informal, é composto por partidos de perfil conservador e foi criado a partir de uma articulação do então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), atualmente cassado e preso.

Além dos dois, outro deputado da base aliada que deve disputar o cargo é o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Oficialmente, Maia ainda não disse ser candidato à reeleição, mas já iniciou uma espécie de campanha informal e declarou que "caminha" para disputar a eleição.

A possível candidatura de Maia, porém, tem enfrentado contestações por parte de adversários deles, que chegaram a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que o impeça de disputar a eleição e, se disputar e vencer, seja proibido de assumir o cargo por mais dois anos. Nos partidos que fazem oposição ao governo de Michel Temer, somente o deputado André Figueiredo (PDT-CE) já anunciou ser candidato. Outras legendas, como PT e PCdoB, ainda definirão se terão candidato próprio ou apoiarão algum dos atuais candidatos.

No discurso de lançamento da candidatura, Jovair Arantes defendeu "maior protagonismo" da Câmara e afirmou que a Casa não pode continuar "tutelada" pela Justiça.

Possível desistência

Candidato à presidência da Câmara, o deputado Rogério Rosso (DF) admitiu ontem, que pode abrir mão de sua candidatura se, quando estiver mais próximo do pleito, avaliar que não conseguiu se viabilizar. Ele ressaltou que hoje sua candidatura está mantida. "Como política é igual a nuvem, nós imaginamos que a cada dia teremos surpresas", declarou o petebista.

Encontros

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, informou ontem que tem confirmada a visita de dois dos principais candidatos à presidência da Câmara, mas adiantou que não vai interferir na eleição da mesa diretora do Legislativo. Após participar de cerimônia sobre a liberação de recursos federais ao sistema público de saúde do Estado, Alckmin disse que se encontrará com o deputado Jovair Arantes (PTB) na sexta-feira (13) e, na segunda-feira (16), com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que tem o apoio velado do Palácio do Planalto.