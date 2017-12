José Melo (PROS, ex-governador do Amazonas, é preso

00:00 · 22.12.2017

Manaus/Rio Preto da Eva. Em operação batizada de Estado de Emergência, a Polícia Federal no Amazonas prendeu, ontem, o ex-governador José Melo (PROS), acusado de integrar uma quadrilha que promoveu desvios milionários na saúde.

Em nota, a PF afirma que Melo recebia pagamentos periódicos de uma quadrilha especializada em desvios no sistema de saúde. Ele é investigado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa.

A prisão contra Melo marca a terceira fase da Operação Maus Caminhos, iniciada em setembro do ano passado, que investiga o desvio de ao menos R$ 50 milhões de repasses do governo federal ao sistema de saúde do Amazonas, segundo o Ministério Público Federal.

Na semana passada, houve a segunda fase da operação, batizada de Custo Político, com a prisão de cinco ex-secretários do governo estadual, dos quais dois da pasta da Saúde.

Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou Melo por compra de votos para a sua reeleição, em 2014. Em agosto, houve novas eleições no Estado, com a vitória de Amazonino Mendes (PDT). A reportagem não localizou a defesa de Melo.