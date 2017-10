Jatinho de Maiara e Maraisa derrapa

00:00 · 16.10.2017

São Paulo. O jatinho que transportava a dupla sertaneja Maiara & Maraisa saiu da pista após um pneu da aeronave estourar, dando um susto nas duas cantoras e na equipe.

O incidente ocorreu na tarde de ontem, no Aeroporto de Maringá, no norte do Paraná, confirmou a assessoria de imprensa das artistas. Ninguém se feriu devido ao problema no avião.

A aeronave de prefixo PP-NPC havia iniciado os procedimentos de aterrissagem no Aeroporto de Maringá e, ao tocar a pista, o pneu estourou.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria atribuiu o incidente ao estouro de um dos pneus do jatinho quando elas chegavam à cidade paranaense após a dupla embarcar em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

As duas fizeram show em Maringá e seguiriam para São Borja, no Rio Grande do Sul, para outra apresentação. Após a derrapagem, elas mantiveram a agenda de shows e usaram uma aeronave diferente. Fotos feitas por um blog do município mostraram o jatinho fora da pista e com um dos pneus estourado.