Iracema do Vale é empossada no CNJ

00:00 · 11.10.2017

A desembargadora Maria Iracema Martins do Vale foi presidente do TJCE, entre 2015 e 2017 ( Foto: Agência CNJ )

Brasília. A ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), empossou, ontem, durante a 260ª Sessão Ordinária, a desembargadora Iracema do Vale, como nova conselheira do CNJ. Na mesma cerimônia também foi empossado o juiz Márcio Schiefler e reconduzido o atual conselheiro Arnaldo Hossepian.

A desembargadora Maria Iracema Martins Vale foi presidente do Tribunal de Justiça do Ceará entre 2015 e 2017, e do Tribunal Regional Eleitoral cearense no período de 2013 a 2015.

A nova conselheira, que passa a ocupar a vaga do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Carlos Levenhagen, é bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (1974) e em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Participaram da solenidade o governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, entre outras autoridades.