Investigado vídeo em que ex-prefeita oferta apoio

00:00 · 13.07.2018

Rio de Janeiro. A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PRE-RJ) instaurou investigação contra a ex-prefeita de Magé Núbia Cozzolino.

O órgão irá analisar um vídeo em que a ex-prefeita aparece oferecendo R$100 para um grupo de pessoas, com a condição de que elas promovessem reuniões em prol das campanhas de seu sobrinho, o deputado estadual Renato Cozzolino (PRP-RJ), e o ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PRP).

Aberta no final de junho, a investigação analisa se Núbia cometeu abuso de poder econômico e captou ilicitamente votos.

O vídeo, que tem circulado nas redes sociais, mostra Núbia em um evento com eleitores, onde ela aparece pedindo ajuda na campanha dos dois filiados do PRP, quando chega a oferecer o montante em dinheiro para quem organizasse encontros com possíveis eleitores.

Defesas

De acordo com a equipe do deputado Renato Cozzolino, o vídeo teria sido feito em 2014 e recolocado nas redes sociais como um ataque de adversários políticos seus e de sua tia. O objetivo seria incriminar a campanha para reeleição do parlamentar. O deputado estadual disse ainda que as pessoas eram voluntárias da campanha. A equipe do ex-governador Garotinho foi procurada e não retornou o contato até o fechamento desta edição.