Investigação sobre tragédia com Teori avança

Paraty/Brasília. O gravador de voz encontrado nos destroços do bimotor da Hawker Beechcraft, que caiu em Paraty, está em bom estado, sem sinais de danificação. A informação foi confirmada à reportagem pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea que investiga a queda do avião.

Segundo agentes do Cenipa, o equipamento seguiu de Paraty para a cidade do Rio de Janeiro e, deverá ser encaminhado neste sábado (21) para Brasília, onde seu conteúdo será analisado.

Por ser um avião de pequeno porte, o modelo C90 King Air não tinha por exigência utilizar uma caixa preta que armazenasse dados e voz, como acontece em aeronaves de grande porte. A instalação desses equipamentos em pequenos aviões, portanto, fica a critério do dono da aeronave, segundo o Cenipa.

Não há previsão para a conclusão da análise da caixa de voz, equipamento que costuma ser instalado na parte da cauda, habitualmente uma das áreas mais preservadas em desastres.

As gravações, caso sejam realmente recuperadas, podem ajudar a esclarecer as causas do acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, relator da Operação Lava-Jato na Corte; o empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono da rede de hotéis Emiliano; a massoterapeuta Maira Lidiane Panas Helatczuk, 23; sua mãe Maria Hilda Panas, de 55 anos, e o piloto Osmar Rodrigues.

Não há previsão de que o conteúdo das gravações seja divulgado. O objetivo do Cenipa é utilizar o material para apurar o que aconteceu no acidente.

Comissão

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou, na sexta-feira (20), um requerimento para abertura de uma comissão de investigação sobre o acidente.

Randolfe pede que a comissão seja mista, ou seja, composta por membros do Senado e da Câmara dos Deputados. O senador afirmou que o ideal é que o Congresso não espere o fim do recesso, em 1º de fevereiro, para dar início à investigação.

"Por imposição constitucional e legal, tendo em vista as autoridades federais envolvidas, faz-se mister que o Congresso Nacional acompanhe e participe da apuração de todos os fatos envolvendo as causas do acidente aéreo que vitimou a referida autoridade judicial", escreve Randolfe no requerimento.

O Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis (RJ) requisitou à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e ao Comando da Aeronáutica documentos sobre o voo. Ente os pedidos estão documentos relativos à manutenção da aeronave e gravações de conversas entre o piloto Osmar Rodrigues e a torre e rádio de controle.

O MPF também informou por nota que está colhendo, em conjunto com a Polícia Federal, provas testemunhais no local.

Suspeitas

O advogado Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki, cobrou uma investigação da morte do pai e disse que nenhuma possibilidade está descartada. "É preciso investigar a fundo e saber se foi acidente ou não, que a verdade venha à tona seja ela qual for", afirmou.

Francisco disse que a família está em contato com autoridades para acompanhar os desdobramentos das investigações.

O filho relatou ainda que havia grupos contrários às investigações de casos de corrupção no País e que o ministro já teria recebido ameaças.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, em nota, esperar "uma investigação especialmente cuidadosa e célere sobre as circunstâncias do desastre" que matou o ministro.

Na noite de sexta-feira, o laudo do IML de Angra dos Reis, no Sul Fluminense, informou que Teori Zavascki morreu de politraumatismo (lesões múltiplas pelo corpo), e não por afogamento. Os demais corpos devem ser liberados até esse sábado.