Intervenção não evita chacinas

00:00 · 17.07.2018

Rio de Janeiro. O número de ocorrências violentas com ao menos três mortos subiu 86% no Rio de Janeiro durante o período de intervenção federal -entre fevereiro e julho deste ano.

Houve 15 casos no mesmo período de 2017 contra 28 neste ano, segundo pesquisa do Observatório da Intervenção, do Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes).

Os 28 casos de "mortes múltiplas" registrados neste ano deixaram 119 vítimas -o número é 138% maior do que no mesmo período do ano passado, quando 50 pessoas morreram nas 15 ocorrências. O dado do observatório foi obtido por meio do laboratório de dados Fogo Cruzado, a partir de notificações feitas via aplicativo, mas confirmadas com registros publicados na imprensa e divulgados pelas forças de segurança.

O índice inclui todos os casos violentos que resultaram em três ou mais mortes, independentemente da motivação dos autores, nos cinco primeiros meses da intervenção, que tem previsão para terminar em dezembro.

O dado inclui portanto mortos por criminosos e também em decorrência de confrontos com a polícia. Ainda de acordo com o levantamento, o número de armas de grosso calibre apreendidas, como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras, caiu 36,5% durante a intervenção federal em comparação com 2017, de 145 para 92. "Apesar de anúncios diários de operações com milhares de militares e policiais, os resultados são pífios", avalia o Observatório da Intervenção.

"Nosso diagnóstico é que o comando da intervenção investe muito em operações militares e pouco em inteligência. O resultado é o aumento daquilo que a população tem mais medo: bala perdida, fogo cruzado e tiroteios. Até agora, a presença das Forças Armadas não resultou na percepção de que a segurança do Rio melhorou depois da intervenção", complementa a ONG.

Ainda de acordo com o Observatório da Intervenção, "práticas policiais violentas continuam predominando contra as favelas. As operações, que segundo o Gabinete da Intervenção chegam a mobilizar 5.000 homens, resultam em medo, mortes e poucos efeitos positivos".

Morte de crianças

Ainda durante esse período, dez crianças foram baleadas na região metropolitana da capital. Duas delas morreram. Os dados são de um balanço divulgado pela organização não governamental Fogo Cruzado, que levanta e disponibiliza num aplicativo informações coletadas por usuários, imprensa e polícias.

Nas estatísticas da violência está Benjamin, de apenas um ano de vida, morto em seu carrinho de bebê, atingido durante um tiroteio em 16 de março, na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Três semanas antes, o menino Marlon, de 10 anos, também perdeu a vida durante um tiroteio no Morro do Cantagalo, na zona sul da capital.