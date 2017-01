Inquéritos podem ser prorrogados

00:00 · 12.01.2017

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva não descarta uma nova disputa em 2018 ( Foto: AFP )

Brasília/Salvador. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do prazo do inquérito que investiga a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposta obstrução das investigações da Operação Lava-Jato.

No mesmo processo, são investigados os ex-ministros José Eduardo Cardozo e Aloizio Mercadante; o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão; o ministro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; e o ex-senador Delcídio do Amaral.

A investigação foi aberta pelo ministro do STF , Teori Zavascki, em agosto do ano passado, após pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

O pedido do procurador foi baseado na delação premiada feita pelo então senador Delcídio do Amaral. Em uma das oitivas, o senador acusou Dilma e o Lula de terem interesse em nomear, no ano passado, o ministro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas com o objetivo de barrar as investigações da Operação Lava-Jato e libertar empreiteiros presos.

Segundo Delcídio, a suposta tentativa contou com o apoio de José Eduardo Cardozo, que à época ocupava o cargo de ministro da Justiça, responsável por indicar informalmente à Presidência da República nomes de possíveis candidatos, e do ex-ministro Aloizio Mercadante.

Desde a abertura das investigações, a ex-presidente Dilma afirma que a abertura do inquérito é importante para elucidar os fatos e esclarecer que em nenhum momento houve obstrução da Justiça. A defesa de Lula sustenta que o ex-presidente jamais interferiu nas investigações da Lava-Jato. Mercadante também nega que tenha obstruído as investigações.

Cenário político

Lula defendeu ontem em Salvador a antecipação das eleições para outubro deste ano e afirmou que o partido "não deve ter vergonha" de dizer que quer um novo pleito presidencial.

Lula foi a Salvador para participar do 29º Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Parque de Exposições da Bahia, numa estratégia do PT de reaproximação dos movimentos sociais ligados ao partido.

Parte dos dirigentes petistas defendiam que Lula oficializasse sua pré-candidatura à presidência da República neste evento, o que não ocorreu.

Em discurso, Lula afirmou que, "se necessário", voltaria a disputar a presidência da República. E disse que está "pedindo a Deus" que apareçam outras pessoas para serem candidatas ao cargo. "Deus queira que apareçam outros companheiros, nós temos um ano inteiro pela frente. Agora, este ano eu vou andar o País. Primeiro, para recuperar a imagem do meu partido. Segundo, para recuperar a minha imagem", disse.

Mesmo assim, afagou a plateia formada por dois mil agricultores e dirigentes do MST, que usavam bonés com a frase "eu estou com Lula" e interromperam o discurso de ex-presidente com gritos de "Fora, Temer".

"Eu nunca mais dizer 'eu vou voltar', eu vou dizer mais: nós voltaremos a governar este País", disse Lula, vestindo camisa vermelha e um boné do MST.