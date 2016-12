Homem mata seis em prostíbulo

00:00 · 23.12.2016

Dione da Silva Lima (foto) estava com um cliente, quando ambos foram mortos a tiros ( FOTO: REPRODUÇÃO DA WEB )

Jaboticabal. Seis pessoas morreram, entre elas duas garotas de programa, durante um tiroteio dentro de uma boate usada como casa de prostituição em Jaboticabal, interior de São Paulo. O suspeito do crime é um cliente do local, o cabeleireiro William da Costa, de 27 anos, que chegou a fugir a pé, mas se entregou à policia na tarde de ontem.

De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo em Ribeirão Preto, Wiliam, frequentador da casa Léo Drinks Bar, ficou irritado porque queria passar a noite com a garota de programa Dione da Silva Lima, de 30 anos, mas ela acompanhava um empresário da cidade. Inconformado, ele foi até o carro, pegou um revólver e retornou à boate. Lá dentro, passou a disparar contra as pessoas que estavam lá dentro.

Houve gritaria e correria. Os tiros atingiram a dona da casa de prostituição, identificada como Leonilda Lucindo, de 72 anos; sua neta, Elaine Cristina Lucindo da Silva, de 29, que trabalhava como garçonete; o barman Zacarias Castor Ataídes, de 55 anoso; as garotas de programa Dione Lima e Maria Lúcia do Carmo Alvarenga, além do empresário Anderson Ricardo Montenor, de 37 anos.

Mortes no local

As seis vítimas nem chegaram a ser socorridas e morreram no local. Casais que estavam nos quartos conseguiram fugir correndo por um canavial, na rodovia José Pizarro (SP-305). O atirador não tinha passagem pela polícia. Ele fugiu a pé e o seu carro, um Fusca, ficou no estacionamento da boate.

Dentro do veículo, a polícia encontrou documentos e conseguiu confirmar sua identidade e endereço. No começo da tarde de ontem, William se entregou à Polícia Civil.

Comoção

Como o crime causou comoção na cidade, o local onde ele ficará preso não será divulgado por motivos de segurança. O delegado Wanderley Santos disse ao site G1 que testemunhas relataram que muitos tiros foram dados em direção às cabeças das vítimas.

Além disso, recarregou o revólver diversas vezes e ainda recolheu os projéteis que ficaram espalhados no chão.