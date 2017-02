'Hegemonia da sigla sugere estagnação'

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:35 por Levi de freitas - Repórter

Desde 1985, apenas dois nomes não filiados ao PMDB ocuparam a cadeira de presidente do Senado. Antônio Carlos Magalhães (PFL), entre 1997 e2001; e Tião Viana (PT), de outubro a dezembro de 2007. A hegemonia do partido, explicada pela maior concentração na Casa, no entanto, não é vista com bons olhos por quem estuda política.

Para o professor e cientista político da Universidade de Fortaleza (Unifor), Francisco Moreira Ribeiro, os seguidos mandatos peemedebistas sugerem um estado de estagnação.

LEIA MAIS

.Eunício é eleito como novo presidente do Senado Federal

.Cearenses exaltam vitória de peemedebista

.Pimentel será 1º secretário; Tasso é cotado para CAE

"A hegemonia é negativa. Uma das características de um estado democrático, republicano, é a possibilidade que se tem de mudar. A manutenção de um único partido no poder é ruim pois não há uma alternativa, uma capacidade de renovação.

O PMDB, de certa forma, é essa referência que se tem com relação à estrutura que não se modifica", afirmou.

O cientista político alerta que a manutenção de um mesmo partido à frente do Senado pode significar ainda subserviência ou até controle sobre outras instâncias da República.

"Mesmo não estando no Poder Executivo, é mantida de certa forma essa relação de dominância sobre outros poderes", disse.

Ribeiro indica que o PMDB representa "o que a nossa política tem de mutante". "Tem uma capacidade enorme de se adaptar às circunstâncias políticas, de estar sempre próximo ao poder", indicou o cientista.