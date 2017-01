Guilherme Boulos é detido em SP

00:00 · 18.01.2017

O militante da causa dos sem-teto foi preso por suposta incitação à violência e desobediência à PM ( Foto: Folhapress )

São Paulo. Detido ontem durante uma reintegração de posse, o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, afirma que desde a participação em um protesto em frente a casa do presidente Michel Temer, em São Paulo, no ano passado, a Polícia "estava de olho em mim".

Boulos e o morador da ocupação José Ferreira Lima, que também havia sido detido, assinaram um termo circunstanciado no 49º Distrito Policial (São Mateus) e foram liberados no início da noite de ontem. Segundo a PM, a dupla foi detida acusada de participar de ataques com rojão contra os policiais, incitação à violência e desobediência.

A reintegração de posse aconteceu em um terreno, chamado Colonial, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, onde cerca de 700 famílias ocupavam irregularmente a área.

O advogado de Boulos, Felipe Vono, afirmou que antes do despejo, ele tentou negociar com os policiais para que a ação fosse adiada. "Não houve desobediência, outras seis pessoas participavam da conversa", afirma Vono.

"Não aceitaremos calados que além de massacrem o povo da ocupação Colonial, jogando-os nas ruas, ainda querem prender quem tentou o tempo todo e de forma pacífica ajudá-los", informou o MTST.

Durante a reintegração de posse houve confronto entre a polícia e as famílias ocupantes.

O militante afirma que os policiais atribuíram a ele atos que não praticou. "O MTST estava lá para garantir o direito das pessoas que estavam sendo despejadas, buscar uma saída negociada. A Tropa de Choque avançou, jogou bombas e querem encontrar um culpado".

Apoios

A ex-presidente Dilma Rousseff emitiu nota considerando "inaceitável" a prisão do líder do MTST e disse que o ato representa uma perseguição aos movimentos sociais.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou pelas redes sociais apoio a Boulos, afirmando que o líder estava mediando conflitos em defesa dos direitos sociais. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) disse que a prisão foi injusta e covarde.