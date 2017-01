Greca passa mal em 1º dia de gestão

00:00 · 03.01.2017

Gestor tomou posse no domingo (1º). Ele precisou ser internado, na tarde de ontem, em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ( Foto: Joel Rocha/SMCS )

Curitiba. O novo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), foi internado na tarde de ontem, após passar mal no primeiro dia de trabalho dele, após assumir a prefeitura no domingo (1º).

Greca foi levado ao Hospital Marcelino Champagnat, onde foi constatada uma tromboembolia pulmonar. Greca foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecia, até o fechamento.

De acordo com o médico José Eduardo Marchesine, que atendeu Rafael Greca, "tromboembolia pulmonar é um desprendimento de um trombo, um coágulo de sangue, que sai dos membros inferiores e viaja através do coração, pelas câmaras cardíacas, fica travado nas artérias pulmonares e justifica a falta de ar".

No dia 31 de dezembro, um dia antes da posse, o prefeito também foi levado ao hospital. Assim que assinou o termo de posse, ele chegou a brincar com a situação durante o discurso.

De acordo com o hospital, a situação do prefeito não é grave. No entanto, ele precisa ficar internado para receber o tratamento clínico, à base de remédios. A expectativa da equipe médica é de que ele fique internado por 24 horas, no mínimo. Devido à internação, toda a agenda do prefeito foi cancelada.

Rafael Greca tem 60 anos e voltou à prefeitura de Curitiba após 20 anos. Também foi vereador, deputado estadual e federal e ministro do Turismo, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Ele venceu a eleição para prefeito no segundo turno, ganhando de Ney Leprevost (PSD).