Governo terá reunião para tratar de massacre

00:00 · 05.01.2017

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a presidente do STF, Cármen Lúcia, estiveram reunidos. Moraes compartilhou com ela dados sobre a crise ( Foto: ABR )

Brasília/Manaus. O presidente Michel Temer convocou reunião do núcleo institucional do governo para hoje, a fim de tratar da crise do sistema prisional do País e em especial do massacre ocorrido no último domingo (1º), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, que deixou 60 mortos.

LEIA MAIS

.Papa pede condições dignas em carceragens

De acordo com auxiliares palacianos, ainda não foi definido se a primeira parte do encontro será aberta à imprensa, ocasião em que o presidente poderá fazer um discurso aos presentes sobre o tema.

Nos últimos dias, a pressão para que o presidente fale pela primeira vez sobre o episódio tem crescido cada vez mais.

A estratégia da cúpula do governo é ressaltar que o massacre ocorrido em Manaus não ocorreu em razão de uma possível omissão do governo federal. Seguindo essa orientação, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, escalado por Temer, deu declarações neste sentido, após visitar o Compaj, em Manaus.

Do encontro de hoje com o núcleo institucional não há nenhuma previsão de serem anunciadas novas medidas emergenciais. A expectativa é de que o Plano Nacional de Segurança seja lançado até o fim do mês.

Relatório produzido pelo Ministério da Justiça, por meio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), já apontava, em dezembro de 2015, que os presos se "autogovernam" nos presídios amazonenses e que a ação da administração penitenciária no Estado é "bastante limitada e omissa diante da atuação de facções criminosas".

O governo do Amazonas tinha a informação da possibilidade de fugas entre o Natal e o Ano-Novo nos presídios do Estado e não pediu auxílio ao governo federal, afirmou o ministro da Justiça. Segundo ele, "até o momento não está caracterizada nenhuma omissão do governo estadual", que disse ter tomado todas as providências.

O governo Estadual rebateu críticas feitas por Moraes. Segundo o Amazonas, o governo federal compartilha de informações e participa de discussões sobre segurança pública no Estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção Amazonas (OAB-AM) apresentou à Justiça uma ação civil pública contra o Estado do Amazonas, motivada pela ausência de ações concretas quanto ao quadro penitenciário. A ação foi recepcionada pela juíza federal Marília Gurgel em regime de plantão que fixou prazo de 72 horas para resposta antes da apreciação da medida liminar requerida pela entidade.

O governo do Amazonas divulgou ontem que vinha monitorando ações de facções criminosas dentro e fora dos presídios do estado desde o início do ano passado. O fato vai de encontro às declarações dadas pelo governador José Melo (Pros).

Guerrilheiros

Em uma das denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Operação La Muralla, os investigadores detalham a relação da facção FDN com fornecedores de drogas ligados às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Para os procuradores federais, a proximidade entre os traficantes da FDN com a guerrilha facilitou o acesso da facção às drogas e armas oriundas da região de fronteira com Peru e Colômbia.