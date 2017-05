Governo oferece 150 mil vagas de Fies

00:00 · 07.02.2017

Brasília. O governo federal vai oferecer 150 mil vagas do Fies no primeiro semestre de 2017. O prazo de inscrições começa hoje e vai até a próxima sexta (10).

O número de contratos é similar ao anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) no começo de 2016. Houve 147 mil vagas no primeiro semestre e 75 mil no segundo semestre.

Entretanto, o número de contratos efetivamente firmados no ano passado foi menor: 192,5 mil. O programa sofreu enxugamento a partir de 2015, quando o acesso a financiamentos foi restringido como forma de reduzir gastos com o programa.

Podem tentar o financiamento estudantes que tenham obtido média mínima de 450 pontos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados também não podem ter zerado na redação e ter renda familiar de até 3 salários mínimos per capita.

Redução

O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou ontem uma redução de 29% nos investimentos do Fies. Segundo Mendonça, o MEC vai diminuir o teto global de financiamento por curso de R$ 42 mil para R$ 30 mil por semestre. Com isso, cada aluno poderá receber no máximo R$ 5 mil por mês.