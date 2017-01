Governo do RN transfere presos

00:00 · 19.01.2017

Homens do Batalhão de Choque entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na tarde de ontem ( Foto: ABR )

Natal/Manaus. Como parte da operação de transferência de detentos, homens do Batalhão de Choque entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz na tarde de ontem. A ação, que usou o helicóptero da corporação, ocorreu quatro dias após o motim que deixou 26 mortos na unidade, no sábado (14).

LEIA MAIS

.Nove estados aderem a Plano de Segurança de Temer

A missão da força-tarefa foi retirar 220 presos e transferi-los para a Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP). Quatro ônibus foram trazidos para a frente da penitenciária, onde aguardavam o deslocamento dos presidiários. As duas facções pedem a saída uma da outra e ameaçam novo confronto.

Desde o amanhecer, homens da Polícia Militar e do Grupo de Operações Especiais dos agentes penitenciários se preparavam para começar o comboio.

No confronto, presos do PCC mataram homens da facção Sindicato RN. A estratégia do governo é deixar no local detentos de apenas um grupo criminoso, para evitar novos enfrentamentos.

Crise

Dois veículos foram queimados em um intervalo de menos de uma hora em Natal, na tarde de ontem. A Polícia Militar informou que os crimes têm relação com a disputa entre as facções.

Os incêndios criminosos, de acordo com a Polícia, teriam relação com a disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Sindicato do Crime (SDC), facção potiguar rival e aliada ao Comando Vermelho.

Norte

A primeira semana de mutirão carcerário no Amazonas resultou na concessão de liberdade a 432 presos provisórios. Parte deles, segundo o Tribunal de Justiça do estado (TJAM), terá que usar tornozeleira eletrônica. A medida é parte das providências para reduzir a massa carcerária.