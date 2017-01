Governo anuncia ações e convoca secretários

00:00 · 09.01.2017

O ministro Alexandre de Moraes também defende o fortalecimento de medidas alternativas ao encarceramento (uso de tornozeleiras eletrônicas) ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. No dia em que a matança de presos deste ano já atingiu a marca de 102 vítimas, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) anunciou medidas tímidas de ajuda para três Estados.

Na primeira semana deste ano, com os quatro mortos neste domingo (8) no Amazonas, foram 102 assassinatos em presídios pelo país. As mortes já equivalem a pouco mais de 25% do total registrado em 2016 (foram cerca de 372 assassinatos).

Em relação à população carcerária, a taxa de assassinatos nas prisões, em 2016, é de 58 para cada 100 mil pessoas. A marca supera a de todo o Estado de Sergipe, o mais violento em homicídios dolosos (53,3 por 100 mil habitantes).

Novas medidas

Ontem, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, autorizou o envio de apoio federal para atender os governos de Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

No caso do Amazonas, onde 67 presos foram assassinados neste ano, o governo estadual solicitou ajuda imediata da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário, grupo ligado ao Departamento Penitenciário Nacional, que atua no ordenamento do sistema penitenciário. Ele não tem relação com a Força Nacional, que reúne homens das policiais militares de todo país.

A Força Nacional age apenas em casos ligados à segurança pública, por isso as situações envolvendo os presídios fogem do escopo desse grupo. A solicitação foi feita após notificação do Ministério Público do Amazonas, que encaminhou ao governador José Melo (PROS) uma lista de medidas para conter a crise.

Já o governo de Rondônia, pediu mais investimentos para equipar e manter os presídios. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), também solicitou o envio de equipamentos para melhorar a segurança, enquanto o governo de Roraima ainda não fez solicitação oficial ao Ministério da Justiça.

Na semana passada, o Palácio do Planalto e o Judiciário divulgaram medidas para conter o caos do sistema penitenciário. Uma delas foi a construção, sem prazo definido, de mais cinco presídios federais, que reduzirá em 0,4% o atual déficit de vagas.

No país, segundo balanço de 2014, são 622,2 mil presos para 371,9 mil vagas; um déficit de 250,3 mil vagas.

Secretários de Segurança

O ministro Alexandre de Moraes convocou uma reunião com todos os secretários estaduais de segurança pública do país. O encontro está marcado para o dia 17 de janeiro, em Brasília, com a presença dos presidentes dos Colégios de Secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários, Lourival Gomes (SP), e de Segurança Pública, Jeferson Portela (MA).

O Ministério da Justiça informou que serão discutidas medidas imediatas para a crise, "a partir dos relatórios que estão sendo produzidos, e a implantação das medidas previstas no Plano Nacional de Segurança". Entre as principais iniciativas está a criação de 27 núcleos de inteligência e o cronograma de execução dos recursos federais liberados no final do ano passado.

Esta semana o governo lançou as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública, que tem como um dos focos modernizar o sistema penitenciário. Está prevista a construção de cinco novos presídios federais para detentos de alta periculosidade.

Presídio de Manaus

Quatro detentos foram mortos na madrugada de ontem, na cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. Três deles foram decapitados. O local abriga os transferidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), por não fazerem parte da facção Família do Norte (FDN). Quatro presos (por motivo de não pagamento de pensão alimentícia), foram soltos no sábado (7). O local registrou um novo tumulto na noite de ontem. Pelo menos sete presos ficaram feridos.

A Justiça decidiu esvaziar um Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em Boa Vista, Roraima, e liberou para prisão domiciliar 161 detentos. Naquele Estado, uma rebelião deixou mortos ao menos 33 presos.