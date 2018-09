00:00 · 15.09.2018

Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus para soltar o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). Ele deu também salvo conduto ao tucano em relação a qualquer determinação de prisão preventiva, o que suspende a recente ordem de prisão do juiz Fernando Fischer, divulgada na sexta (14). Segundo o Ministério Público, ele é suspeito de liderar uma organização criminosa.