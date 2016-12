Gestões petistas entram na mira

00:00 · 23.12.2016

Autoridades do governo de Dilma Roussef são citadas pelos delatores. Contudo, a Justiça dos Estados Unidos as identifica somente por números ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. Detalhes do acordo de leniência assinado pela a Odebrecht e pela Braskem com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça mostram o envolvimento de autoridades brasileiras num esquema de corrupção durante os governos Lula e Dilma. As duas empresas concordaram em pagar multas de quase R$ 7 bilhões e revelar fatos ilícitos praticados.

Muitos fatos que aparecem nos documentos americanos têm semelhanças com episódios investigados na Operação Lava-Jato, no Brasil.

O processo na Justiça americana revela a rotina de pagamento de propinas em troca de vantagens para a Braskem de 2002 a 2014, seja na forma de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis que tiveram impacto direto nos lucros da empresa.

O processo descreve as ações dos principais envolvidos no esquema. A Justiça americana não revela os nomes das pessoas investigadas; se refere a autoridades e executivos usando números. Descreve como foram feitos as transações e os pagamentos e como isso beneficiou a Braskem.

Na lista, estão executivos do alto escalão da Braskem identificados pelos números 1 e 2. Autoridades dos governos Lula e Dilma também são identificados por números.

No Poder Executivo, duas autoridades do mais alto escalão, dois ministros, sendo um deles conselheiro do governo e mais tarde eleito para o Congresso, e um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo há três autoridades de primeira linha.

O processo se debruça sobre mais de uma década de operações da empresa, de 2002, ainda no mandato de Fernando Henrique, a 2014, já no mandato da presidente Dilma.

O Departamento de Justiça não cita nenhum exemplo da era Hernando Henrique. Destaca operações em oito anos: de 2006 a 2014, no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro da presidente Dilma.

Só em 2006 que a Braskem passou a ter autonomia para distribuir suborno a políticos sem interferência da Odebrecht.

O departamento entregava propinas a políticos e partidos através de empresas off-shore. Essas transações não entravam na contabilidade oficial da empresa - caíam no chamado caixa 2 e algumas vezes passavam por até três instituições antes de cair na conta do beneficiário final.

O processo na Justiça americana que trata apenas da Odebrecht revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, no Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos. O banco seria uma subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências.