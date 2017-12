Garotinho deixa prisão em Bangu

00:00 · 22.12.2017

Preso há um mês, ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) foi libertado da cadeia, na noite de ontem, e irá passar o Natal com família ( FOTO: AGÊNCIA O GLOBO )

Rio de Janeiro. O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Anthony Garotinho saiu do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, na noite de ontem. Ele foi beneficiado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um grupo de cerca de 20 pessoas fez festa para o ex-governador na saída. Após cumprimentos, beijos e abraços, ele conversou com jornalistas e fez ataques a Sérgio Cabral, outro ex-governador do Rio preso.

Anthony Garotinho e a mulher, a também ex-governadora Rosinha Matheus, foram presos no mês passado por crimes eleitorais em uma ação da Polícia Federal. Os dois negam as acusações. Rosinha já respondia em liberdade. Garotinho agora também responderá o processo em casa. Não precisará usar tornozeleira eletrônica, mas está impedido de deixar o país - precisou entregar o passaporte à Justiça.

Gilmar Mendes também mandou soltar o ex-ministro dos Transportes e presidente do PR Antônio Carlos Rodrigues. Ele foi preso na mesma operação que Garotinho e é suspeito de negociar com o frigorífico JBS a doação de dinheiro oriundo de propina para a campanha do ex-governador em 2014.

Polêmicas

Garotinho foi preso inicialmente na Cadeia Pública José Frederico Marques, mas saiu de lá após denunciar uma suposta agressão. No mesmo local está preso o ex-governador Sérgio Cabral e os deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Todos são adversários políticos de Anthony Garotinho.

Ele prestou queixa em uma delegacia do Rio e foi transferido para o presídio de Bangu 8, na Zona Oeste da cidade. Em depoimento, ele contou que adormeceu e foi despertado por um homem com um bastão parecido com um taco de beisebol.

Segundo Garotinho, o homem teria dito: "Você gosta muito de falar, não é?". Ele relatou que logo depois, levou um golpe com o bastão no joelho. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou a existência de ferimentos no joelho e em um dos pés. As imagens de câmeras de segurança, contudo, não mostraram nenhuma movimentação.