Fux diz que repetiria voto no Supremo

13.06.2017

Vice-presidente do STF votou pela cassação da chapa Dilma-Temer, seguindo o relator da ação, o ministro Herman Benjamin ( Foto: Supremo Tribunal Federal )

Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do TSE, Luiz Fux, afirmou, ontem, que, caso as denúncias contra o presidente Michel Temer alcancem o STF, seu voto permaneceria o mesmo.

Em ato falho, chamou a ministra Cármen Lúcia de "presidente da República" ao elogiar a nota divulgada sobre supostas investigações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre o judiciário. Foi a primeira aparição do ministro desde o julgamento da chapa Dilma-Temer, na última semana. Fux apresentou um dos três votos favoráveis à cassação da chapa, embora ela tenha sido absolvida por 4 votos a 3.

"Estou convencido de que votei da melhor forma. Se hoje o STF me submetesse à mesma questão, julgaria da mesma maneira", declarou em evento realizado em São Paulo.

Indagado sobre supostas investigações da Abin ao ministro Edson Fachin, relator da operação Lava-Jato, a pedido do presidente, o ministro elogiou a nota oficial da presidente do STF, Cármen Lúcia sobre o caso, embora tenha chamado a ministra de "presidente da República".

"Não verifiquei nenhuma pressão governamental antes do julgamento. O que entendo como atitude institucional independente, porque é inaceitável um poder que queira achar o outro, foi a nota da presidente da República. Porque o governo utilizar o seu aparato para suposta perseguição a juízes é um caso notório de ilícito, quando nada uma improbidade".

Apesar da absolvição da chapa, o ministro afirmou que o resultado do julgamento foi "ótimo" e destacou a pluralidade nos votos dos juízes presentes. Mesmo elogioso, Fux criticou a exclusão de delações nos votos dos ministros - que incluem depoimentos de executivos da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura.

Fux acompanhou o voto do ministro Herman Benjamin, relator do processo no TSE, e da ministra Rosa Weber.

Durante a palestra, mencionou em mais de uma ocasião, a importância do Judiciário para o país. No entanto, fez uma crítica ao sistema que supostamente sobrecarrega o judiciário, afirmando que as questões polêmicas são repassadas pelo parlamento pelo medo de envolvimento de seus representantes.

Anulação

A Rede Sustentabilidade apresentou, ontem, uma Reclamação ao STF pedindo a anulação do julgamento pelo TSE.

O partido pede que o Supremo decida por um novo julgamento, mas, desta vez, considerando as provas colhidas em depoimentos dos executivos da empreiteira Odebrecht.

A Rede ainda pede que o processo no TSE seja suspenso até que o pedido seja julgado pelo Plenário do STF.