Fux concede liminar contra extradição de Battisti

00:00 · 14.10.2017

Brasília. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu, na sexta (13), liminar que impede a extradição do ativista italiano Cesare Battisti.

A decisão vale até que o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Battisti seja analisado pela Primeira Turma do STF. Segundo Fux, esse julgamento está previsto para o dia 24.

A tentativa de Battisti de cruzar a fronteira com a Bolívia, sob suspeita de levar mais dinheiro do que o limite permitido não declarado (R$ 10 mil), representou, na visão do governo brasileiro, uma "quebra de confiança" com o país, e passou a ser o principal argumento para o presidente Michel Temer rever a decisão do ex-presidente Lula e mandá-lo de volta à Itália. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, principal conselheiro de Temer para o caso, falou sobre a intenção do governo em fazer a extradição.

"Ele quebrou a relação de confiança para permanecer no Brasil. Tentou sair do Brasil sem motivo aparente. Ele disse que ia comprar material de pesca, mas quebrou a confiança porque praticou ato ilegal", afirmou.

Já os prefeitos João Doria (PSDB), de São Paulo, e Giuseppe Sala, de Milão, defenderam, na sexta, a extradição de Battisti.