Força Nacional vai mandar 70 policiais federais ao Rio Grande do Norte

00:00 · 22.12.2017

Brasília/Natal. O Ministério da Justiça enviará mais 70 policiais da Força Nacional de Segurança Pública ao Rio Grande do Norte, para auxiliar o governo local na segurança nas ruas e nos presídios. Os policiais escalados embarcaram no início da noite de ontem da Base Aérea de Brasília para se juntarem aos cerca de 120 integrantes da Força Nacional que, desde fevereiro, já vêm atuando no estado.

Em meio a dificuldades financeiras, o governo potiguar tem atrasado o pagamento do salário de diversos servidores, o que resultou, segundo a Secretaria de Segurança do estado, em uma "greve generalizada" e na paralisação de policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários. Diante dessa situação, o governador Robinson Mesquita de Faria solicitou a ajuda às autoridades federais.

Além da Força Nacional, o MJ tem mantido, desde o início do ano na capital do estado, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, coordenada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ), em apoio ao sistema prisional do estado. As duas ações fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública.

De acordo com a assessoria do governador, o MJ autorizou também uma mudança na escala de tropas da Força Nacional que desde o início do ano estão no estado para ajudar a lidar com a crise do sistema penitenciário local. Posteriormente esses policiais deixaram de atuar nos presídios para ajudar a PM na segurança das ruas.

Medo e prejuízos

Com boatos de arrastões nas ruas, lojas fecharam as portas e potiguares voltaram mais cedo para casa em Natal.

Ao menos 18 veículos foram roubados na madrugada de ontem na Grande Natal. A média diária é de sete registros por madrugada. Também houve três tentativas de explosão a bancos para roubo - movimento considerado atípico.

Além da redução do funcionamento do comércio, durante o ápice das compras de Natal, bancos interromperam os serviços de caixas eletrônicos, temendo novas tentativas de explosão.

Há 23 meses, o pagamento dos salários dos servidores estaduais potiguares ocorre fora do mês trabalhado.