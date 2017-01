Foragido, Eike é 'candidato' a delator

00:00 · 27.01.2017

De um dos homens mais ricos do mundo a nome na lista dos mais procurados do planeta: o ex-dono do Grupo OSX teria usado empresas de fachada ( Foto: AFP )

Rio de Janeiro. Primeiro alvo da Operação Lava-Jato, em 2017, o empresário Eike Batista é um forte candidato a delator.

Em depoimento prestado à Polícia Federal (PF), em maio de 2016, ele sinalizou que estava disposto a colaborar com os investigadores sobre suas doações para políticos.

O empresário, ex-dono do Grupo OSX, é alvo da Operação Eficiência, desdobramento da Lava-Jato, no Rio. Deflagrada ontem, por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, a apuração mira mais de US$ 100 milhões de propinas pagos ao ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), que está preso desde novembro do ano passado, em Bangu.

A prisão de Eike foi decretada no dia 13. A PF acredita que o empresário pode ter saído do País usando passaporte alemão.

O delegado Tacio Muzzi, da PF, disse que não trabalha com a hipótese de que houve vazamento da Operação Eficiência, abrindo caminho para a fuga de Eike.

A defesa do empresário informou que ele ficou 'surpreso' com a ordem de prisão. O advogado disse que Eike vai se apresentar, mas não disse quando.

Caso o empresário Eike Batista se entregue à Polícia, a unidade prisional para qual será encaminhado depende de esclarecimentos a respeito da sua formação educacional em meio a inconsistências sobre a questão.

Se Eike não comprovar que possui ensino superior, terá que aguardar o julgamento em uma cela comum.

Depoimento

Em maio de 2016, ouvido pelos procuradores da República Roberson Pozzobon e Julio Motta Noronha, Eike contou que repassou R$ 5 milhões para uma conta secreta do marqueteiro do PT João Santana - preso em fevereiro de 2016, pela Lava-Jato, e solto em julho - por indicação do ex-ministro Guido Mantega. Mas negou tratar-se de propina. A conta da offshore Golden Rock Foudantion, usada por Eike, foi a mesma que serviu para ele repassar US$ 16,5 milhões em propina a Cabral, afirma a força-tarefa, no Rio.

O depoimento de Eike, na ocasião, livrou o empresário de ser preso na Operação Arquivo X, deflagrada em setembro de 2016, que prendeu Mantega.

Autor intelectual

Os procuradores da República que integram a força-tarefa da Operação Eficiência, deflagrada ontem, afirmam que o empresário Eike Batista é o "autor intelectual do ato de corrupção do então governador Sérgio Cabral".

Ao requerer a prisão preventiva de Eike, a Procuradoria esmiuçou como o empresário pagou US$ 16,5 milhões em propina para o peemedebista, por meio da conta Golden, no Panamá.

Os procuradores da República afirmam, ainda, que ele tentou obstruir a Justiça. Sustentam que Eike usou empresa de fachada para o repasse.

E revelam a participação de Flávio Godinho, sócio de Eike e vice-presidente de futebol do Flamengo, que também teve a prisão decretada. "(Eike) Autor do negócio simulado da Arcádia e tendo ainda determinado a prática de atos de obstrução da investigação em 2015 é o pivô de todo este imenso pagamento de propina. Em 2015, determinou a Flávio Godinho a prática de ato de obstrução da investigação".

Uma operação revela que Eike repassou pelo menos R$ 1 milhão para o escritório da advogada Adriana Ancelmo, mulher de Cabral, também presa.

Benefício

Apesar da decretação da prisão preventiva, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) ainda investigam que tipo de benefício o empresário teria recebido em contrapartida ao pagamento de propina ao ex-governador Sérgio Cabral.

O MPF do Rio afirma que já conseguiu recuperar cerca de R$ 270 milhões da propina paga a Cabral em contas no exterior.

A ex-mulher dele, Susana Neves Cabral, foi conduzida coercitivamente à sede da PF no Rio ontem, para prestar depoimento. Ela é suspeita de ser beneficiária do esquema de corrupção.