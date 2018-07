Firmado acordo com Odebrecht

00:00 · 10.07.2018

A empresa se viu, nos últimos anos, envolvida em escândalos de corrupção investigados pela Lava-Jato ( FOTO: ABR )

Brasília. A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) assinaram acordo de leniência com a Odebrecht por atos ilícitos admitidos pela empresa envolvendo recursos públicos e contratos com estatais, no âmbito da Operação Lava-Jato, que desvendou, nos últimos anos, diversos esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, principalmente em contratos da Petrobras. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da AGU.

O valor do acordo de leniência fechado entre a União e a Odebrecht foi estipulado em R$ 2,7 bilhões. Esse montante é menor do que os R$ 3,8 bilhões que a empresa já havia se comprometido a pagar quando fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal no Paraná em dezembro de 2016.

Os R$ 2,7 bilhões deverão ser descontados dos R$ 3,8 bilhões. Portanto a empresa não precisará pagar mais do que o que já estava previsto.

Petrobras

A diferença entre os dois acordos se dá porque, no MPF-PR, também foram incluídos fatos que não envolvem a esfera federal. O acordo agora assinado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) engloba ilícitos que se relacionam apenas ao governo federal e estatais federais, como a Petrobras.

O anúncio da assinatura do acordo de leniência se deu no início da tarde de ontem, em que os detalhes do acordo foram divulgados pelos ministros da Wagner Rosário, da CGU, e Grace Mendonça, da AGU. Em maio, o jornal "O Estado de S. Paulo" publicou que a CGU esperava fechar até o fim de junho dois acordos de leniência cujos valores somados devem ficar em torno de R$ 4 bilhões. Uma das empresas é a Odebrecht.

O ministro disse ao Estadão na época que a CGU negocia acordos com um total de 9 empresas e que os valores somados podem chegar a R$ 10 bilhões.

Benefícios

Acordos de leniência são firmados por empresas com órgãos do Estado para que elas possam obter benefícios, como redução em punições, em troca de admitirem irregularidades e apontarem demais envolvidos em ilícitos, de forma que se consiga ampliar as investigações.