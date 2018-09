Fernando Haddad acena a Ciro Gomes em sabatina

00:00 · 18.09.2018

Haddad (PT) destacou sua amizade com o pedetista e evitou atacar o ex-governador do Ceará ( FOTO: AFP )

São Paulo. O presidenciável Fernando Haddad (PT) acenou ontem a seu adversário Ciro Gomes (PDT), e a outros candidatos de "centro-esquerda" para uma composição em eventual segundo turno e mesmo para equipe de governo, caso seja eleito.

> Eleição se acirra na internet com guerra de hashtag

Haddad foi o último entrevistado de uma série de sabatinas promovidas pelo portal UOL com os candidatos à Presidência, em parceria com o jornal "Folha de S.Paulo" e o SBT.

Vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo foi confirmado como cabeça de chapa pelo partido na semana passada, após Lula ter o registro indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Indagado sobre Ciro, com quem Haddad diz que o PT chegou, meses atrás, a cogitar uma composição de chapa com o pedetista como vice, Haddad lembrou que o ex-governador do Ceará também o convidou para ser seu vice - posição ocupada pela senadora Kátia Abreu (PDT). "O Ciro é meu amigo, é uma pessoa que estimo. Eu falei com ele, não o Lula. Eu o procurei em janeiro, falei com o (filósofo) Mangabeira Unger na minha casa", relembrou.

O petista ainda afirmou ter levado o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para falar com Lula no Instituto Lula, em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Na pauta, disse, estava a possibilidade de união eleitoral. "Fui o que mais buscou aproximar a centro-esquerda, de todas as partes, para lutar contra esse obscurantismo que está solto".

'Sem sectarismo'

Haddad ainda se definiu como "uma pessoa que não tem nada de sectário" e "que vai ajudar a construir um amplo campo de apoio - democrático, popular, com um projeto comum".

"Não é nem bacana para a sociedade a gente, em função da disputa de primeiro turno, ficar rebaixando os demais (adversários). Se quer saber, eu vou é enaltecer as pessoas de centro-esquerda porque quero estar com elas no segundo turno e quero estar com elas no governo", reforçou o petista.

"Você não vai ouvir de mim nada desabonador em relação às pessoas que acho que comporão o governo que vai salvar o Brasil dessa crise", concluiu.