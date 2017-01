Febre amarela assusta MG e SP

00:00 · 10.01.2017

BH/ São Paulo. O número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais avança rapidamente. Até a manhã de ontem, o Estado havia contabilizado 23 casos prováveis da doença, com 14 óbitos em investigação.

Diante do aumento do avanço dos registros, o Estado deve pedir ajuda da força nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para melhorar a assistência aos pacientes. Semana passada, o Ministério da Saúde já havia feito um alerta para a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o aumento de casos suspeitos de febre amarela no País.

Até a última sexta-feira (6), quando o comunicado para a OMS foi feito, haviam sido contabilizados 12 casos suspeitos, com cinco mortes. Ontem, no entanto, o número de municípios com casos suspeitos também aumentou. A febre amarela é provocada por um vírus, transmitido por mosquitos.

O Ministério da Saúde ainda não tem informações sobre o histórico dos pacientes, se eles tinham relação entre si. Os casos estão sendo considerados como de transmissão silvestre.

Diante do aumento, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de moradores de área de risco estarem com vacinas em dia. Ano passado, foram registrados seis casos de febre amarela no País, com cinco mortes.

São Paulo

As mortes de duas pessoas e de vários macacos contaminados pela febre amarela puseram em alerta as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no norte do Estado de São Paulo.

Em terminais rodoviários e locais de grande aglomeração, cartazes avisam sobre o risco e recomendam que as pessoas tomem a vacina contra a doença, que pode ser transmitida em áreas urbanas pelo Aedes aegypti.