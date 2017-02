Fachin promete 'celeridade' em relatoria da Lava-Jato

00:00 · 03.02.2017

Além das 77 delações da Odebrecht, o novo relator será responsável por todos os inquéritos e denúncias em curso contra políticos no âmbito da Operação ( Foto: STF )

Brasília. Sorteado novo relator da Operação Lava-Jato ontem, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prometeu conduzir o caso com "prudência, celeridade, responsabilidade e transparência". Em nota divulgada por seu gabinete, o ministro afirma que essa será uma forma de homenagear o "saudoso amigo e magistrado" Teori Zavascki, antigo relator das investigações sobre a Petrobras e morto em um desastre aéreo no último dia 19.

A transição entre o antigo gabinete de Teori e o de Fachin já começaram. Apesar de ter pedido para deixar o STF, o juiz Marcio Shiefler, braço direito de Teori, ajuda na transição.

Fachin migrou da Primeira Turma para a Segunda Turma do Tribunal após a morte de Teori e, no sorteio eletrônico realizado ontem, foi designado novo relator da Lava-Jato. Além das 77 delações de executivos da Odebrecht, Fachin será responsável por todos os inquéritos e denúncias em curso contra políticos que estariam supostamente envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras.

O ministro Edson Fachin afirmou que está "tranquilo" em relação ao grande volume de trabalho que terá pela frente.

"Nós temos uma equipe suficiente para dar conta dos afazeres. Estou tranquilo", afirmou, em resposta a um questionamento sobre se o grande número de inquéritos da Lava-Jato poderia levar os trabalhos a "patinar".

Os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o juiz federal Sérgio Moro, elogiaram o resultado do sorteio que definiu o ministro Edson Fachin como o novo relator dos processos da Operação Lava-Jato na Corte.

"Foi uma excelente escolha, uma escolha do destino", disse Lewandowski, ao chegar para a sessão plenária. Para o ministro, a Lava-Jato está em "excelentes mãos" com Fachin.

Lewandowski e Fachin compõem a Segunda Turma do STF, responsável por julgar processos da Operação Lava-Jato, junto com Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Para Lewandowski, a transferência de Fachin da 1ª para a 2ª Turma não mudará os julgamentos que o colegiado faz dos processos da Lava-Jato. "Todos os juízes do STF são muito técnicos e seguirão a lei certamente. Não haverá nenhuma mudança".

Sérgio Moro divulgou nota elogiando Fachin. "O Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente", assinalou o juiz.

Elogios

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que achou "ótima" a escolha do ministro. Segundo Padilha, o presidente Michel Temer irá anunciar "em breve" o nome do substituto para a vaga de Teori no Supremo.

A primeira autoridade a se encontrar com Fachin, logo depois do sorteio eletrônico que lhe atribuiu a relatoria, foi o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB). Os dois estavam no gabinete do ministro quando o STF anunciou a redistribuição da relatoria.