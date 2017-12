Fachin aceita denúncias contra Guimarães e Lira

00:00 · 13.12.2017

Brasília. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou ontem, pelo recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal José Guimarães (PT-CE) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O julgamento na 2ª Turma do STF, no entanto, foi interrompido após um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Dias Toffoli, que prometeu trazer o processo para julgamento na próxima sessão do colegiado, marcada para a tarde de segunda-feira (18). Toffoli já havia pedido vista na mesma sessão, em um outro julgamento, que tratava da denúncia da PGR contra o senador Benedito de Lira e o deputado federal Arthur de Lira (ambos do PP-AL) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro - Fachin votou pelo recebimento da denúncia também nesse caso.

A sessão de ontem contou com a presença de apenas três dos cinco integrantes da 2ª Turma: Fachin, Toffoli e o decano da Corte, Celso de Mello. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes não compareceram por estarem, respectivamente, de licença médica e cumprindo agenda no exterior. Com o retorno de Mendes na próxima semana, existe a possibilidade de o placar do recebimento das denúncias - tanto no caso dos parlamentares do PP quanto no de José Guimarães - empatar em 2 a 2, seguindo a indefinição por tempo indeterminado.

Em nota, Guimarães disse nunca ter cometido " irregularidade" ou usado o cargo para obter "vantagem indevida" e afirmou ainda ter prestado contas de todas as despesas de campanha. Já os advogados da família Lira, disseram que as acusações contra eles não trazem indícios.