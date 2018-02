Ex-senadores estão livres de julgamento

00:00 · 22.02.2018

Segunda a denúncia, Efraim Morais teria contratado serviços terceirizados por valor exorbitante ( FOTO: AG. SENADO )

Brasília. O Tribunal de Contas da União (TCU) livrou, ontem, ex-dirigentes do Senado Federal ligados ao MDB de julgamento por supostos desvios em contrato de terceirização.

Por cinco votos a três, a Corte decidiu que o processo que pede punições ao ex-senador e ex-primeiro secretário da Casa Efraim Morais (DEM-PB) e ao ex-diretor geral Agaciel Maia (PR-DF), hoje deputado distrital em Brasília, por superfaturamento de um contrato, deve voltar à área de auditoria para nova avaliação.

A decisão foi tomada após o caso ficar quase cinco anos parado, sem apreciação. Não há prazo para que volte a ser analisado.

A auditoria do TCU foi concluída em novembro de 2012 e responsabiliza os dois ex-dirigentes pela contratação, a valores exorbitantes, de serviços terceirizados de auxiliar técnico de informática entre 2006 e 2009. O relatório diz que os ex-dirigentes autorizaram a licitação e a contratação, apesar de alertados por técnicos da Casa sobre os preços altos. O prejuízo é de R$ 14 milhões (valores da época).

O último parecer necessário ao julgamento ficou pronto em maio de 2013. Mas o caso só foi pautado agora, após o Ministério Público Federal cobrar o tribunal pela inércia.

O relator do caso, ministro substituto André Luís de Carvalho, propôs no fim de janeiro que os dois ex-dirigentes tivessem as contas consideradas irregulares, fossem obrigados a devolver os recursos e a pagar multas, além de proibidos de ocupar cargos em comissão e funções de confiança. Mas o ministro Vital do Rêgo pediu vista. Eventual condenação poderia dificultar os planos políticos de Maia e Morais, pois a rejeição de contas pode resultar em inelegibilidade.

Defesas

Ontem, Vital apresentou voto divergente, defendendo que o caso volte para análise da área técnica do tribunal. Ele argumentou que outros gestores do Senado, que teriam participado da licitação e da contratação supostamente irregulares, não foram chamados pelo TCU.

O ministro propôs que novos responsáveis sejam identificados e ouvidos. Defendeu ainda que Morais e Maia, que já se manifestaram, apresentem de novo suas defesas. Vital classificou a decisão de rebobinar o processo de "perda de tempo".