Ex-presidente da Caixa nega ilícitos em empréstimos

00:00 · 11.10.2017

Brasília. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal Maria Fernanda Ramos Coelho negou, ontem, irregularidades nos empréstimos feitos ao grupo J&F durante a sua gestão no banco, de 2006 a 2011. Maria Fernanda prestou depoimento na CPMI da JBS no Congresso.

"Os contratos passam por análise de riscos. Mesmo operações que se concedem em agências da Caixa têm uma análise de um comitê, ou seja, várias pessoas opinam", afirmou Maria Fernanda sobre as operações do banco com a empresa, que afirmou em delação premiada ter pago propina a mais de 1.800 políticos em troca de facilidades.

O Tribunal de Contas da União (TCU) examina a regularidade de um empréstimo realizado pela Caixa à holding J&F.

Maria Fernanda negou haver qualquer pressão em relação à concessão de empréstimos por conta da proximidade com o período eleitoral.

A ameaça de deputados do PT de pedir a convocação do ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e outros nomes ligados ao PMDB, como o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), gerou reação do presidente da CPMI da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), ontem.

Em reposta, o tucano disse que também colocaria em pauta requerimentos para convocar os ex-presidentes Dilma e Lula.