Eunício é eleito como novo presidente do Senado Federal

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:34

Clique para ampliar

Brasília. O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) é o novo presidente do Senado. Ele foi eleito na tarde de ontem, com 61 votos, contra dez de seu concorrente, o senador José Medeiros (PSD-MT), e outros dez votos em branco. Eunício havia sido indicado pelo seu partido, o PMDB, que tem a maior bancada da Casa, e ocupará a presidência no biênio 2017-2018.

LEIA MAIS

.Cearenses exaltam vitória de peemedebista

.Pimentel será 1º secretário; Tasso é cotado para CAE

.'Hegemonia da sigla sugere estagnação'

"Peço honra de ser merecedor da confiança de cada um de vocês para capitanear essa travessia. Não colocarei a nau do Senado contra as correntes, os ventos ou as marés tempestuosas. Sei que não navegarei sozinho e não deixarei que nosso barco fique à deriva", disse Eunício, durante o pronunciamento que antecedeu a votação do Plenário.

O presidente do Senado é também o chefe do Poder Legislativo e presidente do Congresso Nacional. É ele quem conduz as sessões conjuntas para a votação de vetos da Presidência da República e para aprovação do Orçamento da União, por exemplo.

Antes da votação, Eunício lembrou que o país passa por um momento difícil e se comprometeu a buscar unir o Senado para buscar soluções duradouras, reconstruir o pacto federativo e aprovar as reformas necessárias, recolocando o Brasil no caminho do crescimento.

O senador também afirmou se sentir honrado com a indicação e lembrou que sua candidatura representava o caminho da tradição, respaldado pelo Regimento Interno e pelas leis.

A votação se deu por sistema eletrônico, com votos secretos. Tradicionalmente, o partido com a maior bancada fica com a Presidência do Senado, mas pode haver candidaturas alternativas, como foi a do também governista José Medeiros, vice-líder do governo, que tinha o apoio declarado de senadores como Magno Malta (PR-ES), Lasier Martins (PDT-RS) e Cristovam Buarque (PPS-DF).

Em sua primeira entrevista como presidente do Senado, Eunício Oliveira disse que sua relação com o governo será de "independência, harmonia e diálogo", mas se comprometeu com a agenda de reformas proposta pelo Executivo.

Ele afirmou ainda que a quebra de sigilo de delações premiadas da Odebrecht deve ser discutida amplamente na Casa. "Não só de uma empresa, como de todas as delações", declarou.

Em seu último discurso como presidente da Casa, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) defendeu a divulgação das delações da empreiteira.

Aliado

O presidente Michel Temer parabenizou o senador Eunício Oliveira pela eleição. Por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse que espera trabalhar com Eunício e os demais parlamentares da base aliada do governo na agenda de reformas que, segundo ele, têm recolocado o Brasil no caminho do crescimento.