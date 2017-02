Eunício abre ano do Legislativo

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:30

Brasília. Com discurso brando, o novo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), abriu as atividades do ano legislativo de 2017. Ele ressaltou a importância do Senado e da Câmara na definição de medidas de recuperação do País e prometeu atuação harmoniosa com os demais poderes, inclusive com o Ministério Público.

"Temos que ser ágeis, porque o País tem pressa. É inaceitável que milhões de pessoas voltem a viver na miséria. Precisamos achar um meio de construir uma nação mais justa", disse.

Missão conjunta

Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, lida ontem, pelo senador Gladson Cameli (PP-AC), por ocasião da abertura dos trabalhos de 2017, o presidente Michel Temer disse que a "missão conjunta" do Executivo e do Legislativo "é superar a maior crise da nossa história" e defendeu a necessidade de reformas.

"Nossa missão conjunta, que une brasileiros de todos os quadrantes e forças políticas de todos os matizes, é superar a maior crise de nossa história. Uma crise econômica, de origem essencialmente fiscal", destacou Temer em mensagem levada ao Congresso pelas mãos do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.